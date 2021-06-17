وضع قناع على وجه تمثال لإلهة بوذية على ارتفاع 57 مترا...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعمال تسلقوا تمثالا عملاقا لإلهة بوذية في اليابان لوضع قناع واقٍ على وجهها.

استغرق الأمر ثلاث ساعات من أربعة عمال لوضع قناع وجه ضخم على تمثال يبلغ ارتفاعه 57 مترا لإلهة الرحمة كانون في معبد هوكوكوجي في محافظة فوكوشيما.

التمثال، الذي أقيم قبل 33 عاما، أجوف بدرج حلزوني، يمكن للمرء أن يصعد إلى ارتفاع كتف الإلهة، فقط.

وبحسب ما نشر موقع kratko-news، فإن تفسير الإجراء على أنه نوع من الصلاة من أجل إنهاء جائحة الفيروس التاجي.

وقال المحافظ تاكومي هوريغاني، إن فكرة ارتداء قناع طغت على العمال في المناقشات حول إعادة بناء التمثال بعد أن تضرر في زلزال فبراير/شباط.