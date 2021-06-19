اصطدام مقدمة طائرة ركاب بريطانية بالأرض أثناء إقلاعها... فيديو

اصطدمت مقدمة طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية بأرض مدرج مطار هيثرو في لندن، أمس الجمعة.

وتداولت وسائل إعلام صورا للطائرة وقد تدمر جزء من مقدمتها لتلتصق بأرضية المدرج، فيما حضر على الفور عدد من رجال الإطفاء والإسعاف.

وأوضحت وسائل إعلام أن الطائرة التي تعرضت للحادث هي طائرة ركاب من طراز "بوينغ 787-8"، وتحتوي على 154 مقعدا من الفئة الاقتصادية و25 مقعدا من الفئة الاقتصادية الفاخرة، و35 من فئة "البزنس".