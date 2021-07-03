سيارة تسقط من السماء فوق المارة... فيديو

ويظهر الفيديو لحظة سقوط سيارة صغيرة حمراء اللون فوق أحد الطرق، إلا أنه لا يظهر في المقطع من أين كانت السيارة قبل أن تسقط.

وتحطمت السيارة فور سقوطها، مسببة فزع كبير للمراة وانتزاع إحدى اللوحات المرورية من مكانها حتى كادت أن تصيب فتاة كانت تمر بمكان الحادث.