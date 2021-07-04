سيدة تنجو بأعجوبة من حادثة دهس لشاحنة من الوزن الثقيل في بريطانيا... فيديو

التقطت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مروعة لسيدة نجت بأعجوبة من حادثة دهس من شاحنة للنفايات من الوزن الثقيل، عند تقاطع طريق بمدينة غرب يوركشير البريطانية.

وأظهرت اللقطات المصورة كيف حاولت السيدة عبور شارع أوكسفورد في مدينة باتلي البريطانية إلى الجهة المقابلة، ولكن السائق لم يتوقف، ومن المحتمل أنه لم يراها، وفقا لما نشره موقع "إغزامينير لايف" البريطاني.

وحاولت السيدة الصراخ عاليا ليتوقف السائق لكنه لم يتمكن من سماعها، ولحسن حظها مر أحد المشاة من جانب الطريق وكان يرتدي بزة واضحة، وتمكن من الركض مسرعا لتنبيه السائق حتى يتوقف فورا.

لم يكن شارع أكسفورد في المدينة التاريخية (باتلي) مزدحما وقت وقوع الحادث، الذي يعتقد أنه وقع بعد ظهر يوم الخميس الماضي.

على الرغم من الخطر المروع الذي تشكله الشاحنة الضخمة ذات الوزن الثقيل مايقارب 32 طنا، إلا أن المرأة تمكنت من الهرب في اللحظة الأخيرة ولم تتعرض لأي أذى أو إصابة، سوى أنها أوقعت أشياء كانت تحملها.