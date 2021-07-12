أفعى تحاول اقتناص سمكة يحملها رجل... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أفعى تحاول اقتناص سمكة من يد رجل كان يحملها.

ويعرض الفيديو كيف حاولت الأفعى الحصول على السمكة حيث أصرت على التشبث بساق الرجل عن طريق عض ملابسه للوصول إلى السمكة.

تعمد الرجل رفع السمكة عن أقصى ارتفاع استطاعت الأفعى الوصول إليه لتصعيب مهمتها، وفي النهاية نجحت محاولات الأفعى في الحصول على السمكة لتأخذها وتتجه إلى مسطح مائي كان الرجل يقف على حافته.