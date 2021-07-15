صاعقة برق تضرب برج التلفزيون في ألمانيا... فيديو

ويظهر في الفيديو صاعقة برق مذهلة تضيء سماء العاصمة برلين حيث تفرع شعاعها إلى عدة أفرع، وذلك في ساعة مبكرة من يوم أمس الأربعاء.

تجمعت الصاعقة في خط عرضي وضربت قمة البرج الأيقوني للتفلزيون في وسط الصورة، ولم تلبث الصاعقة لحظات حتى انطفأت ليعود الظلام والهدوء مرة أخرى.