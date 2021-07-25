"سبايدر مان" يفقد صوابه وينهال على امرأة بضرب مبرح... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل متنكر في صورة البطل الخارق "سبايدر مان" (الرجل العنكبوت)، وهو يعتدي على امرأة بالضرب داخل محل سوبر ماركت جنوبي بريطانيا.

ويبين الفيديو الذي نشرته قناة "آي تي في" البريطانية، ضرب الرجل المتنكر لـ"سبايدر مان" للمرأة التي تعمل موظفة داخل المحل.

ويظهر المعتدي في الفيديو وهو يركل الموظفة في حلقها ويصرخ عليها بالإساءة، قبل أن يسدد لها لكمة ويطرحها أرضا، ويمكن سماع أحد المتابعين للمشهد المصدومين وهو يصرخ قرب نهاية الفيديو قائلا "يا إلهي".

ولم يتم الإعلان عمن بدأ القتال داخل المكان.

Five people have been arrested after a brawl involving man in Spider-Man costume broke out in the Clapham Junction Asda. Picture credit: BlackGirlMagic.https://t.co/gWZU0yMXYz pic.twitter.com/PW0d9iLIJy — ITV London (@itvlondon) July 23, 2021

ووفقا لـقناة "آي تي في"، فقد ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في تورطه في أذى جسدي ومشاجرة واضطراب عنيف.

كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه تم اعتقال رجلين يبلغان من العمر 35 و37 عاما، وامرأتان تبلغان من العمر 17 و18 عاما، وتم اقتيادهم جميعا إلى قسم الشرطة، ولا يزال الخمسة رهن الاحتجاز.

في المقابل، تم نقل امرأة في العشرينيات من عمرها إلى المستشفى وهي متأثرة بإصابات طفيفة، فيما تم علاج 5 آخرين في مكان الحادث.