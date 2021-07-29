"حرب شوارع" بين المئات من القرود في تايلند... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد كبير من القرود وقد تجمعت في أحد شوارع تايلند.

وعلى الرغم من أن مشاهدة القرود في شوارع هذا البلد شائعة، إلاّ أن الملفت للنظر هو تجمعها بكثرة للمشاجرة فيما بينها، لتكون أشبه بـ"حرب شوارع".

حيث عرقلت هذه الجموع حركة المرور، غير مكترثة بالمارة والسيارات.