"حرب شوارع" بين المئات من القرود في تايلند... فيديو

وعلى الرغم من أن مشاهدة القرود في شوارع هذا البلد شائعة، إلاّ أن الملفت للنظر هو تجمعها بكثرة للمشاجرة فيما بينها، لتكون أشبه بـ"حرب شوارع".
حيث عرقلت هذه الجموع حركة المرور، غير مكترثة بالمارة والسيارات.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد كبير من القرود وقد تجمعت في أحد شوارع تايلند.
وعلى الرغم من أن مشاهدة القرود في شوارع هذا البلد شائعة، إلاّ أن الملفت للنظر هو تجمعها بكثرة للمشاجرة فيما بينها، لتكون أشبه بـ"حرب شوارع".
حيث عرقلت هذه الجموع حركة المرور، غير مكترثة بالمارة والسيارات.
تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لموقف مضحك خلال مراسم افتتاح نصب تذكاري جديد للشرطة في مقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية.
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