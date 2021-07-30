سائق شاحنة يفقد الوعي أثناء القيادة ومحاولات لإنقاذه... فيديو

وسقط رأس السائق فوق عجلة القيادة أثناء سيره بشاحنة نقل خفيف على طريق مزدحم في ولاية جورجيا الأمريكية.

على الفور بدأ العديد من الأشخاص في ضرب نوافذ السيارة لمحاولة إخراج السائق وإنقاذه، حيث حاولوا كسر النوافذ بمطرقة ثقيلة وعربة أطفال ورافعة إطارات.

ويُظهر مقطع فيديو الشاحنة وهي تسير على الطريق السريع بعدما فقد السائق وعيه، فيما ركض بعض الأشخاص بجانبها، في محاولة لتنبيه السائق.