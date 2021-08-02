شاب يستغل غرق الشوارع بالأمطار ليمارس هوايته في التجديف.. فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يجدف بقاربه وسط السيارات، بعد أن غمرت مياه الأمطار الشارع بالكامل. وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال مرحة من قبل المغردين.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يستخدم قاربا لعبور الشارع في ولاية يوتا شمالي الولايات المتحدة.
ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يجدف بقاربه وسط السيارات، بعد أن غمرت مياه الأمطار الشارع بالكامل. وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال مرحة من قبل المغردين.
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لإنقاذ امرأة جرفتها السيول في مدينة باسكال التركية.
حاولت سيدة أمريكية دهس زوجها بالسيارة عدة مرات، وذلك بعدما نشب خلاف حاد بينهما.
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقلاب سيارة شاركت في موكب زفاف في العاصمة الجزائرية.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان لمشادة كلامية بين ركاب كويتيين ومسؤول شركة طيران "الجزيرة" في مطار بيروت الدولي.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)