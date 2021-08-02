شاب يستغل غرق الشوارع بالأمطار ليمارس هوايته في التجديف.. فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يجدف بقاربه وسط السيارات، بعد أن غمرت مياه الأمطار الشارع بالكامل. وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال مرحة من قبل المغردين.