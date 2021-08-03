زوبعة رملية تكتسح ملعب كرة قدم في بوليفيا... فيديو

اقتحمت عاصفة ترابية ملعب كرة قدم في بوليفيا، مسببة تعطيل المباراة وحالة من الذعر بين صفوف الحاضرين في الملعب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لزوبعة رملية خلال اقتحامها الملعب، عندما كان الفريقان يستعدان لتحية بعضهما البعض قبل بداية اللقاء.

ودفعت الزوبعة لاعبي الفريقين الى الجري في اتجاهات مختلفة هربا منها.

وتعرف هذه الظاهرة بـ"شيطان الغبار"، وهي عبارة عن زوابع صغيرة تلتقط الحطام والغبار.