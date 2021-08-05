نقل سلحفاة مائية عملاقة بواسطة حفار... فيديو

وتظهر السلحفاة المائية العملاقة في الفيديو محمولة على ذراع الحفار وهي في حالة استسلام تام.وتحرك الحفار الذي يحمل السلحفاة الضخمة فوق سيارة نقل تمهيدا لوضع السلحفاة في صندوقها، حيث تمت عملية رفع السلحفاة بنجاح.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جانبا من عملية نقل سلحفاة مائية عملاقة بواسطة حفار.
وتظهر السلحفاة المائية العملاقة في الفيديو محمولة على ذراع الحفار وهي في حالة استسلام تام.وتحرك الحفار الذي يحمل السلحفاة الضخمة فوق سيارة نقل تمهيدا لوضع السلحفاة في صندوقها، حيث تمت عملية رفع السلحفاة بنجاح.
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