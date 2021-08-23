لفتة إنسانية من مسن روسي لعجوز تعبر الشارع... فيديو

الإنسانية حين تتكلم لا تدع مجالا آخر للحديث، فالرحمة والرأفة بكبار السن تتجلى في التعامل معهم برفق وتقديم المساعدة لهم.

رصدت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع في روسيا، في منطقة تشيرتانوفا جنوبي موسكو، رجلا مسنا يقدم يد العون لعجوز تحاول عبور الطريق.

والملفت للانتباه، هو تعامل هذا المسن مع الموقف، حيث أوقف سيارته ونزل ليساعد العجوز على عبور الشارع ويعود بسرعة لقيادة سيارته.