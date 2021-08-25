توثيق لحظة هجوم فيروس كورونا على خلايا الدماغ... فيديو

ويظهر في الفيديو فيروس كورونا ممثلا باللون الأحمر وهو يغزو خلايا الدماغ المحيطة.

وفي وقت سابق، تمكنت مجموعة دولية من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا في دراسة أجروها من التقاط كيف ينتشر فيروس كورونا في الجسم ويؤثر على الأعضاء واحدًا تلو الآخر: من الأنف إلى الرئتين ثم إلى الدماغ. عن طريق التصوير بالإضاءة الحيوية، وأدخلوا بروتينات قادرة على التلألؤ في جسم الفئران.

وأشارت الدراسة: "لأول مرة، تمكنا من تصور انتشار فيروس كورونا في حيوان حي في الوقت الفعلي، والأهم من ذلك، تحديد المواقع التي يجب أن تعمل الأجسام المضادة عليها لوقف تطور العدوى".

في اليوم الأول، يندمج الفيروس في التجويف الأنفي ثم يصل إلى الرئتين. في اليوم الثالث، يتكاثر هناك لدرجة أنه يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى، في اليوم الرابع يصل إلى الدماغ، وبحلول اليوم السادس، يصل الفيروس إلى قمة انتشاره ويموت الفأر.