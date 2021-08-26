اشتباك بالأيدي بين النواب في برلمان أرمينيا... فيديو

اندلعت مشادات بين نواب البرلمان الأرميني تطورت إلى عراك واشتباكات بالأيدي، ما تطلب تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.

ووقعت تلك الاشتباكات بين نواب الحكومة والمعارضة وقت انعقاد إحدى الجلسات بقاعة البرلمان، حيث شوهدت في أحد المقاطع المتداولة تطاير عبواة الماء فوق الرؤوس، بحسب "Radio Free Europe/Radio Liberty".

تدخل رجال الشرطة لفض الاشتباك، وتبين فيما بعد أن سبب وراء الواقعة يعود إلى تضارب الآراء بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.