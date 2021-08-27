إحباط محاولة انتحار شاب جزائري أمام قطار في اللحظات الأخيرة... فيديو

وعرضت قناة "العربية" مقطع فيديو تم التقاطه من داخل غرفة قيادة أحد القطارات، يظهر شابا يجلس فوق قضبان منتظرا إنهاء حياته.انتبه سائق القطار مبكرا إلى وجود الشاب فوق القضبان ما سمح للسائق بالتحكم في سرعة القطار وإيقافه قبل أمتار قليلة من الشاب.
أنقذت يقظة سائق قطار في الجزائر حياة شاب أراد الانتحار أمام القطار وذلك في اللحظات الأخيرة.
وعرضت قناة "العربية" مقطع فيديو تم التقاطه من داخل غرفة قيادة أحد القطارات، يظهر شابا يجلس فوق قضبان منتظرا إنهاء حياته.انتبه سائق القطار مبكرا إلى وجود الشاب فوق القضبان ما سمح للسائق بالتحكم في سرعة القطار وإيقافه قبل أمتار قليلة من الشاب.
تسبب طفل صيني في تحطيم جهاز تلفاز بعدما حاول مساعدة "بطل خارق" في التغلب على وحش، في أحد البرامج الكرتونية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لجندي إسرائيلي وهو يقوم بعملية سرقة.
جرفت مياه البحر آلاف المخلوقات البحرية من نوع "قنفذ البحر" أو "الدولارات الرملية" في ظروف غامضة إلى شواطئ ولاية أوريغون الأمريكية في حدث وصفه علماء وخبراء بـ"المجزرة الجماعية".
السفر إلى شواطئ إسبانيا في فصل الصيف من الوجهات السياحية الرائعة بالنسبة للكثير من الناس، وغالبا ما يحتاج السائحون للتعرف على المنطقة إلى استخدام التقنيات الذكية، لكن هذه المرة ستستغني عن استخدام خريطة "غوغل"، لوجود مرشد سياحي طبيعي على الطريق في انتظارك لكن من نوع مختلف.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)