إحباط محاولة انتحار شاب جزائري أمام قطار في اللحظات الأخيرة... فيديو

السفر إلى شواطئ إسبانيا في فصل الصيف من الوجهات السياحية الرائعة بالنسبة للكثير من الناس، وغالبا ما يحتاج السائحون للتعرف على المنطقة إلى استخدام التقنيات الذكية، لكن هذه المرة ستستغني عن استخدام خريطة "غوغل"، لوجود مرشد سياحي طبيعي على الطريق في انتظارك لكن من نوع مختلف.