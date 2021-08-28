وحيد القرن يدافع عن صغيره بشجاعة في مواجهة لبوة... فيديو

وتظهر في الفيديو لبوة في أدغال جنوب أفريقيا تتحين الفرصة لصيد وحيد القرن الذي كان يقف على مقربة منها وإلى جواره صغيره.

راحت اللبوة ترصد حركة وحيد القرن تمهيدا للانقضاض عليه على حين غفلة منه، لكنه بمجرد أن انتبه لوجود تلك المفترسة بادرها بالتوجه نحوها في تهديد صريح لها وشجاعة فطرية لحماية الصغير، وفي النهاية تراجعت اللبوة لتترك وحيد القرن وصغيره بأمان.