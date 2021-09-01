كلب يقتحم نشرة أرصاد جوية على الهواء مباشرة... فيديو

وأظهر مقطع فيديو اقتحام كلب إذاعة النشرة، وسرق الأضواء من المذيع، الذي فشل في إبعاده عن الكاميرا.
قرر الكلب ستورم، الانضمام إلى صاحبه فارنيل، خلال تقديمه نشرة أحوال الطقس، بعدما بدأ المذيع التقرير، دون أي مبالاة وأخذ يمسح قدم فارنيل.
اقتحم كلب، نشرة أرصاد جوية على الهواء مباشرة، يقدمها عالم الطقس الكندي أنتوني فارنيل، بمحطة تليفزيون "غلوبال نيوز".
وأظهر مقطع فيديو اقتحام كلب إذاعة النشرة، وسرق الأضواء من المذيع، الذي فشل في إبعاده عن الكاميرا.
قرر الكلب ستورم، الانضمام إلى صاحبه فارنيل، خلال تقديمه نشرة أحوال الطقس، بعدما بدأ المذيع التقرير، دون أي مبالاة وأخذ يمسح قدم فارنيل.
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