بقرة تعلق في أعلى شجرة بعد إعصار مدمر... فيديو

ضرب إعصار إيدا المدمر الولايات المتحدة في أواخر آب/ أغسطس الماضي، ويواصل رجال الإنقاذ استعادة النظام في ولاية بنسلفانيا وماريلاند ولويزيانا.

وجد سكان سانت برنارد في لويزيانا بقرة عالقة على إحدى الأشجار، بعد الإعصار الذي ضرب منطقتها.

Louis Pomes and Parish Government employees, Tyler Acosta, David Palmer and Roy Ragan, Sr. rescue a #cow wedged in a tree in Florissant following #Hurricane #Ida . pic.twitter.com/XG8e8iRXAp — St. Bernard Parish (@StBGov) September 1, 2021

​وجاء فريق الإنقاذ لإنقاذ البقرة ونشر الشجرة. يذكر أن البقرة لم تصب بأذى ولم يتم العثور على صاحبها.