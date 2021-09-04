سقوط شاحنة من على جسر في موسكو...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط شاحنة من على أحد الجسور في العاصمة الروسية موسكو.

ويظهر المقطع المصور لحظة سقوط الشاحنة من على جسر في لينينغرادسكي بروسبكت بعدما فقد السائق القدرة على التحكم بها.

سقطت الشاحنة على شارع آخر، موقفةً حركة المرور، ليتم بعدها إقفال الطريق ونقل الشاحنة وإسعاف سائقها.

وذكرت هيئة المرور الحكومية عن نقل السائق إلى المشفى وتعرضه لكسور في عموده الفقري.

وفي وقت لاحق، فتح الطريق أمام حركة المرور.