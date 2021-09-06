ظهور قرية عراقية كانت غارقة منذ 36 عاما... فيديو

تداولت وسائل إعلام عالمية ومحلية عراقية لقطات توثق ظهور آثار قرية عراقية بعد أن كانت غارقة في المياه منذ 36 عاما.

جاء اكتشاف القرية بعد تراجع منسوب المياه في سد دهوك ليتم الكشف عن آثار قرية غُمرت بالمياه منذ عام 1985.

وتظهر اللقطات المصورة مبنى مدرسة سابقة في القرية بعد أن اجتاحتها الأصداف الجافة إثر موسم الجفاف، ويرجح العلماء أن المباني تعود إلى قرية غاري كسروكة، التي غرقت بفعل امتلاء حوض سد دهوك بالمياه عام 1985.