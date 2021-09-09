إنقاذ مسنين في اللحظات الأخيرة بعد أن احترقت سيارتهما... فيديو

تعاون خمسة من المارة الشجعان لإنقاذ زوجين مسنين، بعد أن حاصرتهما النيران داخل سيارتهما المحترقة.

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذهما في اللحظات الأخيرة قبل أن تلتهم النيران باقي السيارة والتي نشبت بها الحريق على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونجح المارة في انتشال رجل يبلغ من العمر 92 عامًا كان خلف عجلة القيادة، وفي المقعد المجاور كانت تجلس زوجته البالغة من العمر 90 عامًا.

تم التعرف على هوية الزوجين، وتبين أنهما يدعيان كين وجوان ويليامسون، حسبما أفادت ماري مكوري، التي سجلت عملية الإنقاذ البطولية عبر كاميرا الهاتف.