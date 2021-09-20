رد فعل طريف من طفل تجاه إلزامه بارتداء الكمامة... فيديو

وأفاد ناشرو الفيديو بأنه يظهر طفل أمريكي داخل حضانة، وحاول الطفل مرارا نزع الكمامة عن وجهه، عند إجباره على ارتدائها.

وفشلت محاولات الصغير لنزع الكمامة، حيث حاول جاهدا نزعها دون جدوى وفي كل مرة كانت تغطي جزءا من وجهه مثل عينينه أو جبهته، كما كانت أربطة الكمامة تعلق بأذنيه.