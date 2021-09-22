عامل جرافة تركي لم يحصل على راتبه يحطم 5 شاحنات... فيديو

انتقم عامل منجم تركي بطريقة قاسية من رب عمله بعدما تقاعس عن دفع راتبه بتحطيم عدة سيارات.

وقام العامل المعروف باسم هاكان، الذي كان يعمل في منجم على منحدرات جبل جودي، بتحطيم 5 شاحنات كانت متوقفة بواسطة جرافته.

ولكن أصدقائه نجحوا في النهاية بتهدئته لينزل من الجرافة.

يذكر أن هاكان انتقم من رب عمله والذي كان عمه بعدما تأخر عن دفع راتبه، وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الطرفين تصالحا بعد فترة ولم يتم تقديم شكوى قانونية بالحادث.