نهاية مذهلة لخروج سيارة عن السيطرة وقطعها طريق مزدحم... فيديو

عرضت الشرطة الأسترالية مقطع فيديو يظهر نهاية مذهلة لحادث كاد يودي بحياة الكثير من سائقي السيارات على أحد الطرق السريعة.

ويظهر في الفيديو سيارة خارجة عن السيطرة تظهر فجأة من أحد جانبي الطريق لتقطع 6 حارات مرورية وتشق طريقها بين ازدحام السيارات المتكدسة في اتجاهي الطريق.

المذهل في هذا المشهد أن السيارة رغم خط سيرها العشوائي وسرعتها الجنونية لم تصطدم بأي من السيارات التي سلكت الطريق المزدحم.

من جانبها، كشفت الشرطة الأسترالية عن أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها وفشل، ما تسبب في اصطدامه بمركز تجاري على الجانب الآخر من الطريق السريع.