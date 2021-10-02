انهيار مفاجئ لمبنى من 6 طوابق في تايوان... فيديو

ويظهر الفيديو الذي التقط من كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات، أحد المباني على جانب الطريق ينهار دون سابق إنذار بشكل مخيف.وكانت حركة المرور تعمل بشكل طبيعي قبل لحظات من الانهيار المروع الذي أثر بطبيعة الحال على سير السيارات نظرا لاقترابه من الطريق.
تداولت وسائل إعلام محلية وعالمية مشهدا مروعا لمبنى مكون من 6 طوابق وهو ينهار بشكل مفاجئ.
ويظهر الفيديو الذي التقط من كاميرا مثبتة داخل إحدى السيارات، أحد المباني على جانب الطريق ينهار دون سابق إنذار بشكل مخيف.وكانت حركة المرور تعمل بشكل طبيعي قبل لحظات من الانهيار المروع الذي أثر بطبيعة الحال على سير السيارات نظرا لاقترابه من الطريق.
اتخذت بطة صغيرة من لحية طويلة لرجل ضخم، منزلا وعشا لها، حيث تأخذ، في كل مرة ينام فيها مالكها ذو اللحية المكتظة، قيلولة داخل الشعر الكثيف وتنام بعمق شديد "لا ينقصها سوى سرير" صغير كما في أفلام الكرتون.
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