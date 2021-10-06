لحظة سقوط قائد دراجة بخارية بين السيارات إثر إصابته بنوبة صرع... فيديو

ويظهر في الفيديو عامل توصيل طلبات يقود دراجة بخارية في شارع مزدحم بالصين، حينما فاجأته نوبة صرع فسقط مغشيا عليه بين السيارات.

وهرع رجال المرور إلى الرجل فور سقوطه لمساعدته على النهوض واستعادة الوعي، كما حرصوا على تسيير حركة المرور دون أن يؤثر سقوط الرجل عليها.