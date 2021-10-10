على طريقة لاعبي الكاراتيه...مدافع يركل رأس مهاجم بدل الكرة...فيديو

شهد لقاء فريقي كلوب ريغاتاس برازيل وبوتافوغو في الدوري البرازيلي B، تدخلا عنيفا من مدافع الفريق الأول ضد مهاجم بوتافوغو تسبب في طرده مباشرة.

وحصل كايتانو مدافع ريغاتاس على البطاقة الحمراء بعد توجيهه ركلة على طريقة لاعبي الكاراتيه لرافائيل نافارو، أصابته في رأسه.

وحاول المدافع إيقاف هجمة مرتدة ليركل رأس اللاعب بدلا من الكرة.

Talk about a high boot!😳



This happened in Brazil’s Serie B - CRB’s Caetano sent off for this assault on Botafogo striker Rafael Navarro.



pic.twitter.com/9YpemD2PNK — Sacha Pisani (@Sachk0) October 9, 2021

يذكر ان اللقاء انتهى لصالح بوتافوغو بهدفين نظيفين، ليحقق الفوز الـ15، رافعا رصيده إلى 51 نقطة، ويتأخر عن المتصدر بثلاث نقاط فقط.