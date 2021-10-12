أسد يختبئ في مرحاض عام بانتظار فريسة... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنيت لحظة مغادرة الأسد المرحاض إلى الغابة، وقام نشطاء بنشر الفيديو بهدف تنبيه الناس ليكونوا حذرين خلال استخدام المراحيض العامة.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وجود أسد داخل أحدى المراحيض العامة في الهند.
ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنيت لحظة مغادرة الأسد المرحاض إلى الغابة، وقام نشطاء بنشر الفيديو بهدف تنبيه الناس ليكونوا حذرين خلال استخدام المراحيض العامة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لحصان جامح كان يركض مسرعا على أحد الطرق في محافظة جبل لبنان، ليصطدم بسيارة.
شهد لقاء فريقي كلوب ريغاتاس برازيل وبوتافوغو في الدوري البرازيلي B، تدخلا عنيفا من مدافع الفريق الأول ضد مهاجم بوتافوغو تسبب في طرده مباشرة.
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