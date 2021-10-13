مواجهة بين غزال بري ودراجين هربوا خوفا منه... فيديو

انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمواجهة بين غزال بري وعدد من الدراجين على طريق سريع في اليابان.

وأظهر المقطع المنشور قيام الغزال بمهاجمة الدراجين الذين حاولوا الفرار بسرعة، لكن عناد الغزال دفعه لمواجهة مباشرة.

وقام أحد الدراجين بإلهاء الغزال من خلال مجاراته وإلهائه شخصيا لكي يتسنى لأصحابه الوقت للهروب من المكان.