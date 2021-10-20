تدفق أطنان من عصير العنب من خزان في مشهد مثير...فيديو

ويظهر المقطع المصور تدفق كميات كبيرة من العصير خارج خزان ضخم في مشهد يشبه تدفق الحمم البركانية.
وبحسب القائمين على المصنع لم يتم وقوع أي إصابات.
ووصف الكثيرون هذه المشاهد بالمؤلمة لكنهم لم يخفوا رغبتهم بالاستمرار بمشاهدة هذا المقطع.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لتدفق عصير العنب من خزان في أحد المعامل البرازيلية المتخصصة بإنتاج العصائر.
ويظهر المقطع المصور تدفق كميات كبيرة من العصير خارج خزان ضخم في مشهد يشبه تدفق الحمم البركانية.
وبحسب القائمين على المصنع لم يتم وقوع أي إصابات.
ووصف الكثيرون هذه المشاهد بالمؤلمة لكنهم لم يخفوا رغبتهم بالاستمرار بمشاهدة هذا المقطع.
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