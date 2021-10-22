جندي سابق يحبط سطوا مسلحا بحركة مفاجئة... فيديو

تم تسجيل الفيديو بواسطة كاميرات مراقبة من داخل إحدى محطات الوقود في ولاية أريزونا الأمريكية، ويظهر المقطع الجندي السابق داخل المحطة لحظة دخول لص مسلح.

انتبه الجندي لدخول اللص ليلتفت له ويباغته بهجوم سقط على إثره اللص أرضا، فيما تمكن الجندي من الاستحواذ على سلاح اللص محبطا بذلك عملية السطو.