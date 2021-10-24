لحظة دهس قطار لتوكتوك في مصر... فيديو

وعرضت قناة "صدى البلد" خلال أحد برامجها مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة، تفاصيل الحادث، والذي وقع فوق أحد مزلقانات القطارات.

ويظهر الفيديو مزلقان القطار مغلقا قبل لحظات من مرور القطار فيما توقفت حركة المرور في انتظار إعادة فتح المزلقان، وبعد مرور جرار القطار، عمد أحد سائقي التكاتك إلى فتح المزلقان دون تنسيق مسبق مع المسؤول عن المزلقان.

بمجرد فتح المزلقان انطلق أحد التكاتك في محاولة للمرور من فوق المزلقان، إلا أنه لم ينتبه لقطار كان بصدد المرور، ما أدى إلى أن دهس القطار للتوكتوك في مشهد مروع.