انهيار جسر في كندا بسبب هطول الأمطار... فيديو

يشار إلى أن طريق كوكيهالا، وهو طريق سريع رئيسي، كان قد تعرض لأضرار بالغة بفعل العواصف الشديدة التي اجتاحت المقاطعة وتسببت في فيضانات وانهيارات طينية مدمرة، بحسب "يورو نيوز".

وهرعت قوات الجيش الكندي إلى جهود إنقاذ المتضررين من الفيضانات حيث توجهت إلى المناطق التي دمرتها الفيضانات وتم إجلاء الآلاف من منازلهم، فيما فُقد عدد من سائقي السيارات بعد الانهيارات الطينية القوية.

وعمدت القوات المسلحة الكندية إلى إطلاق طائرة نقل من طراز هركيل وعدد من مروحيات البحث ومئات القوات في المنطقة، إلى جانب وضع عشرات أخرى في حالة استعداد.

من جانبها، صرحت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، بأن طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية "أنقذت أكثر من 300 سائق تقطعت بهم السبل وحوالي 30 عائلة من الحيوانات الأليفة".