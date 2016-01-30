السيسي يدعو قيادات جنوب السودان إلى بدء مرحلة جديدة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى أن بلاده ستواصل جهودها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في دعم حكومة جنوب السودان، ومساندة كافة شركاء التسوية السلمية من أجل تدشين الحكومة الانتقالية في أقرب فرصة بما يعلى المصلحة الوطنية لجنوب السودان ويعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، مشيراً إلى أن مصر تولي اهتماما كبيراً بمتابعة تطورات الوضع في دولة جنوب السودان، مرحباً بسير الأوضاع السياسية في جنوب السودان باتجاه تسوية الأزمة.

وأكد على مساندة مصر لجهود المفوضية المشتركة للتقييم والمتابعة برئاسة الرئيس "موخاي" المنوط بها الإشراف على تنفيذ اتفاق التسوية السلمية، معبراً عن ثقته في أن حكمة القيادات في جنوب السودان ستؤدى إلى طي صفحة هذا النزاع، وبدء مرحلة جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها الشعب.

