القمة الإفريقية تناقش تعزيز التعاون الإقليمي

بدأت الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد من الزعماء في القارة السمراء، حيث ن المقرر أن تتم مناقشة ملفات تتعلق بالتنمية و الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الافريقي، إلى جانب السلم والأمن بالقارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمي حول مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسٍ لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، إذ يتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2015 والجهود التي بذلتها مصر في إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن أفريقيا في قمة باريس.

وتناقش القمة "إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة" بمناسبة بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ، باعتبار هذا الحدث تحولاً حقيقياً في مسار التعامل الإفريقي مع قضايا حقوق الإنسان.

كما تبحث القمة بعض تقارير اللجان الرئاسية الأخرى لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، أهمها تقرير رئيسة ليبيريا ورئيسة اللجنة رفيعة المستوى لأجندة التنمية لما بعد 2015 وتقرير رئيس زيمبابوي ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات حول برنامج "إيدز واتش أفريكا".