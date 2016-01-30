بورودافكين: الأكراد السوريون لديهم الحق في المشاركة في المفاوضات في جنيف

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، اليوم السبت، أنه يحق للأكراد السوريين المشاركة في المحادثات السورية-السورية في جنيف.

موسكو — سبوتنيك.

وكتب بورودافكين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأكراد السوريون، هم مواطنين سوريين، ويحق لهم المشاركة في تحديد مصير بلادهم".

كان بورودافكين أكد، أمس الجمعة، أن عدداً من المشاركين في محادثات جنيف، ضد مشاركة الأكراد في المفاوضات حول سوريا، وهذا "ابتزاز وموسكو لن تقبل به".

وأضاف "اعترضنا دائماً كما نعارض الآن مشاركة (جيش الإسلام) و (أحرار الشام). قُدمت اقتراحات بأن يشارك هؤلاء الأشخاص في وفد المعارضة، التي شكلت في الرياض، لا بوصفهم ممثلين لمنظمات إرهابية، بل بصفة شخصية، وأكثر من ذلك، كما أفهم أنا، حتى الآن لم يتم حل هذه المسألة. ووفقاً لبعض المصادر، فإنهم من الممكن ألا يكونوا أعضاءً في وفد المعارضة".

وبدأت في جنيف، الجمعة، المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى للمفاوضات لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وستجري المفاوضات بناءً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا الذي تم تبنيه بالإجماع يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي أكد على أن "تسوية الأزمة السورية ستكون من خلال عملية سياسية، تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتم من قبل السوريين أنفسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التنفيذ الكامل لمقررات بيان مؤتمر جنيف بتاريخ 30 حزيران/يونيو عام 2012". وأيد القرار أيضاً مقررات اجتماع فيينا لمجموعة دعم سوريا، كأساس لتنفيذ عملية الانتقال السياسي.