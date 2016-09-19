أردوغان: قواتنا ستواصل تقدمها شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة التركية ستواصل تقدمها جنوبي البلاد وفي شمال سوريا حتى "تطهير" المنطقة من المسلحين والمقاتلين الأكراد.

وأضاف أردوغان في تصريح للصحافيين قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه يعتزم طرح قضية إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا تمتد لـ 1930 ميلا مربعا.

وتابع أردوغان:

نؤكد مرة أخرى على أن عملية "درع الفرات" في شمالي سوريا ساهمت في حل أزمة اللاجئين، وفي الوقت الراهن نحن نسير نحو الجنوب.

وأشار أردوغان إلى أنه سيناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف حدثت الضربات الأمريكية في نهاية الأسبوع والتي قتل فيها العشرات من جنود الجيش السوري.

وكانت القوات التركية قد بدأت عملية "درع الفرات" شمالي سوريا بزعم تطهير مدينة "جرابلس" السورية من تنظيم "داعش" الإرهابي.