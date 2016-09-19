موسكو: الأنباء عن إنهاء عمل المركز الإعلامي الروسي السوري الإيراني العراقي في بغداد غير صحيحة

نفت الخارجية الروسية أنباء تناقلتها وسائل الإعلام عن توقف عمل مركز تبادل المعلومات الاستخباراتية في بغداد ووصفتها بالتضليل الإعلامي

وصفت الخارجية الروسية المركز الإعلامي الاستخباراتي في بغداد بالأداة الهامة للتعاون العملي للمشاركين في محاربة "داعش".

© Sputnik. Eugene Odinokov موسكو: شكوك واشنطن حول تمسكنا بالهدنة في سوريا مضرة وغير منطقية

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "هذه التقارير ليست سوى تضليل إعلامي بحت، لا علاقة له بالواقع"