"على حافة الحرب العالمية الثالثة": عواقب الضربات الجوية الأمريكية على الجيش السوري خطيرة

قامت مقاتلات الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، بشن غارة جوية مقصودة على مواقع الجيش السوري بالقرب من مطار دير الزور مما أدى إلى مقتل عدد من الجنود السوريين، ووفقا للخبراء سيكون لهذه الضربة عواقب وخيمة يمكن أن تؤدي لحرب عالمية ثالثة.

وأوضح الخبراء وفقا لقناة "أر تي" الروسية أنه قد تتعطل موافقة روسيا والولايات المتحدة على حل النزاع السوري، حيث اشتعل الوضع في الشرق الأوسط مرة أخرى بعد ضرب سلاح الجو الأمريكي مساء السبت 17 سبتمبر/ أيلول على القوات السورية.

وأعلن مجلس الدوما الروسي الأحد 18 سبتمبر/ أيلول ضرورة البدء في تحقيق دولي بشأن ما قامت به قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، موضحاً أن ما قامت به الولايات المتحدة يمثل دعما للمنظمات الإرهابية.

وقال المحلل السياسي الروسي أندريه تيخونوف أن الإرهابيين سيواصلون التقدم بدعم ضمني من واشنطن، ويجب علينا التخلص من أوهام معركة أمريكا ضد الإرهاب الدولي.

من جانبه أكد رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل اتباع سياسة الكيل بمكيالين، مضيفاً أنه يجب علينا التفكير بعناية والتحقيق في الهجوم على القوات السورية، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، مؤكدا أن هناك انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وفي رأيه، يري كوروتشينكو أن أمريكا تحاول استفزاز روسيا وعرقلة الهدنة العسكرية.