رسميا...مون جاي إن رئيسا لكوريا الجنوبية

سيؤول — سبوتنيك
وتبين معطيات لجنة الانتخابات المركزية، التي نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن مون جاي إن انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على أصوات 13.4 مليون ناخب، أو 41.1 بالمئة من الأصوات.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس قوله، "إنني واثق من قوة القوات المسلحة وقبل كل شيء احفظوا على مستوى التأهب العالي لها".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان استعداد القوات المسلحة "لصد أي استفزاز" من قبل كوريا الشمالية.
يذكر، أنه جرت في كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقصاء الرئيسة السابقة، بارك غيون هي، عن منصبها بسبب فضيحة فساد كبرى.
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