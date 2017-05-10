رسميا...مون جاي إن رئيسا لكوريا الجنوبية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية رسميا عن فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي، مون جاي إن، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد.

سيؤول — سبوتنيك

وتبين معطيات لجنة الانتخابات المركزية، التي نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن مون جاي إن انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على أصوات 13.4 مليون ناخب، أو 41.1 بالمئة من الأصوات.

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon رئيس كوريا الجنوبية الجديد لاجئ من كوريا الشمالية

وبعد إعلان نتائج الانتخابات، اتصل الرئيس الجديد هاتفيا برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، الذي رفع إلى الرئيس تقريرا حول الوضع المتعلق بكوريا الشمالية. وأكد الرئيس مون جاي إن ثقته بالقوات المسلحة للبلاد، داعيا إلى الحفاظ على مستوى التأهب العالي لها.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئيس قوله، "إنني واثق من قوة القوات المسلحة وقبل كل شيء احفظوا على مستوى التأهب العالي لها".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان استعداد القوات المسلحة "لصد أي استفزاز" من قبل كوريا الشمالية.

يذكر، أنه جرت في كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقصاء الرئيسة السابقة، بارك غيون هي، عن منصبها بسبب فضيحة فساد كبرى.