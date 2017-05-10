تعقيب من فاضح التجسس الأمريكي على إقالة مدير "أف بي آي"

عقّب موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية على نبأ إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال إدوارد سنودن في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":

لطالما حاول مدير "أف بي آي" هذا إدخالي السجن بسبب نشاطي السياسي. وإذا كنت قادرا على معارضة إقالته، فإن هذا بمقدوركم أيضا".

وأضاف سنودن أنه يرى ضرورة أن يستنكر كل أمريكي ما وصفه بالتدخل السياسي في عمل "أف بي آي".

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعفى جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفدرالي بسبب عدم قدرته على القيام بمهمته بفعّالية.

ومن الجدير بالذكر أن إدوارد سنودن كان غادر وطنه الولايات المتحدة الأمريكية اضطراريا بعدما كشف للعالم برامج التجسس الأمريكية.