الصين تختبر صاروخا من نوع جديد

وقالت وزارة دفاع جمهورية الصين الشعبية في بيان إن التجربة حققت النتيجة المتوقعة.

© AP Photo/ Li Tang الصين تحرز نسخة من حاملة طائرات روسية المنشأ

أضافت "الدفاع الصينية" أن جيش التحرير الشعبي أجرى تجربة إطلاق صاروخ من نوع جديد أثناء قيامه بالمناورات السنوية الرامية إلى تعزيز المهارات القتالية لعناصره.

ومن الجدير بالذكر أنه بات معلوماً، في يوم 20 أبريل/نيسان الماضي، أنه من الممكن أن يتقلص الحجم العددي للقوات البرية الصينية بمقدار الربع تقريبا، أي أن القوات الصينية قد تتخلص من حوالي 200 ألف عنصر.

وفي 26 أبريل، شهدت الصين إنزال حاملة طائرات جديدة إلى الماء. ومن المتوقع أن تنضم هذه البارجة إلى الأسطول الصيني خلال عام 2020.