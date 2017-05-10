ماذا قال ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة عزله اللاذعة

تفاجأ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، جيمس كومي، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالته.

كومي، الذي اتهم بإعطاء معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، كان يحقق في المزاعم حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا.

© Sputnik. Steven Senne رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي: روسيا الخطر الرئيسي بين جميع الأمم على وجه الأرض

وجاء نص رسالة العزل التي أرسلها ترامب لكومي لاذعة بعض الشيء، إذ قال فيها:

عزيزي كومي،

تلقيت الرسالة المرفقة من وزير العدل ونائبه في الولايات المتحدة الأميركية والتي توصي بعزلك من منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي. ولقد قبلت توصيتهما وعليه فإنك معزول من منصبك بأثر فوري.

في حين، أني أقدّر بشدة إبلاغك لي في ثلاث مناسبات منفصلة أنني لست قيد التحقيق، فإنني على الرغم من ذلك اتفق مع تقدير وزارة العدل أنك لست قادرا على قيادة المكتب بفاعلية.

من الضروري أن نجد قيادة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون.

أتمنى لك كل التوفيق في مساعيك المستقبلية

دونالد ترامب"