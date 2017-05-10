عمليات تستهدف متعاطفين مع "داعش" في 4 ولايات ألمانية

قال ممثلو الادعاء في ألمانيا، في بيان، إن الشرطة نفذت عمليات ضد الإرهاب في أربع ولايات، صباح اليوم الأربعاء، مستهدفة متعاطفين مع تنظيم "داعش"، لكن لم يجر اعتقال أحد وهو ما يتناقض مع تقارير إعلامية سابقة.