مكتب نتنياهو: لم نبلغ بقرار إلغاء ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار تمديد وقف نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".

يأتي ذلك رداً على تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر توقيع الفيتو الرئاسي الذي يحول دون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لمدة ستة أشهر.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان صحفي نقله موقع "المستوطنين 7" الإسرائيلي، "موقفنا مع نقل جميع سفارات العالم من تل أبيب إلى القدس، وعلى رأسها السفارة الأمريكية".

يشار إلى أن القانون الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي عام 1995، ينص على أن تبقى مدينة القدس غير مقسمة، وأن تحافظ حقوق كافة الأيان والطوائف، وأن تحظى القدس بالاعتراف بأنها عاصمة إسرائيل، وعلى السفارة الأمريكية أن تنتقل إلى القدس في موعد أقصاه شهر مايو/أيار من عام 1999.