أردوغان يرفض تقسيم سوريا و"تسليح الأكراد قد يقود لكارثة"

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، من تداعيات القرار الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، بتسليح الأكراد في سوريا، قائلاً إنه قد "يقود المنطقة إلى كارثة".

© AFP 2018/ ADEM ALTAN جاويش أوغلو يعتبر تسليح الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا تهديدا لتركيا

أنقرة — سبوتنيك. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السيراليوني، آرنست باي كروما، شدّد الرئيس التركي من أنقرة على أن "المنظمات الإرهابية في سوريا ووحدات حماية الشعب تسعى إلى استغلال الفوضى"، مؤكداً "رفضه لتقسيم سوريا".

وأضاف أردوغان "نريد من حلفائنا أن يقفوا إلى جانبنا، وليس إلى جانب المنظمات الإرهابية".

وكان البنتاغون، قد أعلن يوم أمس، أن الولايات المتحدة ستزود المقاتلين الأكراد في سوريا بالسلاح، وسنطمئن تركيا بشأن ذلك، كما سنجعل الأولوية في إمدادات السلاح للعناصر العربية بالتحالف الذي يقاتل لاستعادة الرقة، التي تعتبر معركة طويلة وصعبة. حسب التعبير الأمريكي.

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