ترامب يطالب روسيا بـ"كبح جماح" الأسد وإيران

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 10 مايو/ أيار، إن الرئيس دونالد ترامب دعا موسكو، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى "كبح جماح" الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة الإيرانية.

ونقلت "رويترز" عن البيت الأبيض، أن ترامب شدد على ضرورة العمل معا لإنهاء الصراع في سوريا وسلط الضوء، خصوصا، على ضرورة أن تكبح روسيا جماح نظام الأسد وإيران ووكلاء إيران. حسب تعبير "رويتز".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى لقاء جيدا جدا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأضاف ترامب عقب اللقاء إنه يتوجب على الجميع العمل لوقف العنف في سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أنه بحث مع ترامب ووزير الخارجية الأمريكي تعاون موسكو وواشنطن على الساحة الدولية.