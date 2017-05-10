ألمانيا ستجري إصلاحات في الجيش بعد كشف مؤامرة

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، اليوم الأربعاء 10 مايو/ أيار، بالرد على كشف وجود متعاطفين مع اليمين المتطرف بين صفوف الجيش الألماني بإجراء إصلاحات، منها مراجعة المفاهيم التي تشكل على أساسها الجيش في مرحلة ما بعد النازية.

© Sputnik. Alexei Druzhinin وزير خارجية ألمانيا: لا سبيل لوقف الهجرة إلا باستقرار ليبيا

وأفادت "رويترز" أن الشرطة الألمانية اعتقلت، أمس الثلاثاء، جنديا ثانيا يشتبه بضلوعه في خطة دبرها ضابط بالجيش وطالب مقبوض عليهما لتنفيذ هجوم "متطرف" وإلقاء اللوم فيه على مهاجرين.

وقالت الوزيرة، التي تتعرض لانتقادات بسبب أسلوب تعاملها مع هذه الفضيحة، للصحفيين إنها ستطلع لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة خاصة اليوم على التحقيق في القضية وعلى التعاطف مع اليمين المتطرف داخل الجيش.

والوزيرة التي يشمل منصبها قيادة أركان القوات المسلحة الألمانية حليفة مقربة من المستشارة أنجيلا ميركل التي تستعد لخوض الانتخابات الوطنية بعد خمسة أشهر.

وقالت فون دير ليين إن الجيش يحتاج لخطة أسرع وأكثر كفاءة للإبلاغ عن وقائع وتهديدات محتملة وسيحتاج لتعزيز التوعية السياسية للجنود.

وتابعت

نحتاج لعملية واسعة النطاق داخل الجيش نفسه، وأن نتحرك معا من المجندين إلى القادة ومن المدربين إلى الوزير.