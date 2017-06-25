زلزال بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر يضرب اليابان

© REUTERS/ Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY زلزال شدته 6.6 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وحسب معطيات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تم تسجيل الهزات عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي [الساعة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو]. وكانت بؤرة الزلزال بعمق غير كبير في مقاطعة ناغانو وسط البلاد.





وسجلت هزات تزيد قوتها على 5 درجات في 29 مقاطعة يابانية. أما العاصمة طوكيو، فسجلت فيها هزات بقوة نحو درجة واحدة.





ونقلت قنا "أن ايتش كي" التلفزيونية اليابانية عمل شركة "كانساي" للطاقة أن الزلزال لم يؤثر على عمل المحطات النووية تاكاهاما وأوي وميهاما، ولم يتم تسجيل أية حالات استثنائية فيها.





من جانب أخر حذر علماء الزلازل من احتمال وقوع انزلاقات أرضية بعد الزلزال، حسبما أفادت قناة "أن أيتش كي".